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    البنك العقاري المصري يخفض الفائدة على الشهادات والودائع

    12:25 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    البنك العقاري المصري يخفض الفائدة على الشهادات والودائع

    البنك العقاري المصري

    كتبت- منال المصري:

    قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن لجنة الأصول والخصوم اجتمعت أمس وقررت خفض الفائدة على الشهادات الادخارية 1.5%.

    وخفض البنك الفائدة على الودائع بنسبة تتراوح بين 0.75% إلى 1% حسب آجال كل وديعة، بحسب ما ذكره جاد الله لمصراوي.

    وأضاف أن البنك قرر إبقاء الفائدة على حساب التوفير دون تغيير.

    ويأتي ذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليتراوح سعر الفائدة بين 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض.

    وتراجعت الفائدة بالبنك العقاري على الشهادات الثابتة ذات آجال 3 سنوات لتسجل 12.5% بدلا من 14% علي العائد الشهري بينما تراجعت على الشهادة ذات دورية العائد الربع سنوي إلى 12.75% بدلا من 14.25%.

    عمرو جاد الله البنك العقاري المصري خفض الفائدة الشهادات الودائع حساب التوفير

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