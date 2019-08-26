قطاع الأعمال تبحث شراكة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في شركة "النصر"

كتبت- شيماء حفظي:

بحث وزير قطاع الأعمال العام، مع لياو ليتشيانج سفير الصين لدى القاهرة، وهان بينج وزير مفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية والوفد المرافق، سبل التعاون المشترك في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه خلال شهرين، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون واتخاذ خطوات فعلية وجادة في المشروعات الثنائية المحتملة بين الشركات التابعة للوزارة من ناحية والجانب الصيني من ناحية أخرى.

وأكدت الوزارة على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في مجال صناعة السيارات الكهربائية في ظل الخبرة والتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، مشيرة إلى سعي الوزارة للشراكة مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات.

واستعرض اللقاء عددًا من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة للشريك المحتمل والمستهلكين، في إطار السعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تمثل قاعدة جيدة للسيارات الكهربائية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية خاصة في ظل الاتفاقات والعلاقات التجارية مع دول إفريقيا وأوروبا.

وبحث اللقاء لزيارة المرتقبة لوزير قطاع الأعمال العام إلى جمهورية الصين خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع السفارة المصرية في بكين، وذلك لقعد لقاءات مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين و عدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية وزيارة مصانعها، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليها تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية في الصين وبحث إمكانية التعاون المشترك.

وأعرب السفير الصيني عن سعادته بالتقدم الإيجابي في التعاون بين الجانبين مؤكدا تقديم الدعم الكامل للشراكة والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، وكذلك الترتيبات اللازمة لزيارة السيد الوزير إلى الصين، بحسب البيان.