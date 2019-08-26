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    بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير

    12:10 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير

    بنك الكويت الوطني

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر في خدمة العملاء في بنك الكويت الوطني إن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" قررت خفض الفائدة من اليوم بنسبة 0.5% على حسابات التوفير وتثبيتها على الشهادات والودائع ذات العائد الثابت.

    ويصدر بنك الكويت الوطني نوعين من حسابات التوفير:

    أولا- حساب التوفير العادي انخفضت الفائدة إلى 5.5% مقارنة 6% يصرف العائد كل 3 أشهر.

    ثانيا- حساب التوفير المميز تراجعت الفائدة إلى 5.5% بدلًا من 6% يصرف العائد شهريا أو 7% بدلا من 7.5% يصرف العائد سنويا.

    كما تراجعت الفائدة 1.5% علي الشهادة ذات العائد المتغير لتسجل 13.5% بدلًا من 15% يصرف العائد شهريا أو 13.75% بدلًا من 15.25% يصرف العائد كل 3 أشهر.

    وأبقى البنك على سعر الشهادة ذات آجال 3 سنوات عند 12% سنويا يصرف شهريًا أو 12.5% سنويا يصرف كل 3 أشهر .

    بنك الكويت الوطني خدمة العملاء خفض الفائدة حسابات التوفير

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