بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير
كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والإبقاء على الفائدة على الودائع.
وأضاف المصدر أن الفائدة تراجعت على حساب التوفير إلى 12% سنويا مقارنة 13% ويأتي ذلك القرار تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
وقرر البنك إيقاف الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت حتى دراسة السوق وتكلفة الأموال، بحسب المصدر.
وكان البنك يصدر شهادة بعائد ثابت 14% سنويا يصرف العائد كل ربع سنوي أو 13.5% يصرف شهريا.
ويصدر بنك مصر إيران شهادة متغيرة العائد ذات آجال 3 سنوات تتراوح الفائدة بين 14.25% يصرف شهريا أو 14.5% يصرف ريع سنوي.
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