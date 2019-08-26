بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والإبقاء على الفائدة على الودائع.

وأضاف المصدر أن الفائدة تراجعت على حساب التوفير إلى 12% سنويا مقارنة 13% ويأتي ذلك القرار تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وقرر البنك إيقاف الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت حتى دراسة السوق وتكلفة الأموال، بحسب المصدر.

وكان البنك يصدر شهادة بعائد ثابت 14% سنويا يصرف العائد كل ربع سنوي أو 13.5% يصرف شهريا.

ويصدر بنك مصر إيران شهادة متغيرة العائد ذات آجال 3 سنوات تتراوح الفائدة بين 14.25% يصرف شهريا أو 14.5% يصرف ريع سنوي.