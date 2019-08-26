بنك الإسكندرية يوقف شهادة "أليكس ستار" الثلاثية مؤقتًا

كتبت منال المصري:

قرر بنك الإسكندرية إيقاف مبيعات الشهادة الثلاثية أليكس ستار ذات آجال ثلاث سنوات حتى حسم سعر الفائدة ودراسة تكلفة الأموال بالبنك، بحسب ما ذكره مسؤول بخدمة العملاء بالبنك .

وجاء ذلك القرار عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وكانت شهادة أليكس ستار تصرف عائد 12.5% شهريًا أو 12.75% كل ثلاثة أشهر.

وخفض البنك الفائدة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد حيث تراجعت الفائدة على شهادة أليكس برايم جولد إلى 12% يصرف العائد شهريا فيما انخفضت الفائدة على الشهادة أليكس برايم لتسجل 12.25% بعائد ربع سنوي.