بنك الإسكندرية يوقف شهادة "أليكس ستار" الثلاثية مؤقتًا
كتبت منال المصري:
قرر بنك الإسكندرية إيقاف مبيعات الشهادة الثلاثية أليكس ستار ذات آجال ثلاث سنوات حتى حسم سعر الفائدة ودراسة تكلفة الأموال بالبنك، بحسب ما ذكره مسؤول بخدمة العملاء بالبنك .
وجاء ذلك القرار عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
وكانت شهادة أليكس ستار تصرف عائد 12.5% شهريًا أو 12.75% كل ثلاثة أشهر.
وخفض البنك الفائدة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد حيث تراجعت الفائدة على شهادة أليكس برايم جولد إلى 12% يصرف العائد شهريا فيما انخفضت الفائدة على الشهادة أليكس برايم لتسجل 12.25% بعائد ربع سنوي.
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