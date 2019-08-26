المصرف المتحد يخفض الفائدة بين 1 و1.5% على حسابات التوفير والشهادات

كتبت- منال المصري:

قرر المصرف المتحد خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، بحسب خدمة العملاء بالبنك.

وانخفضت الفائدة على الشهادة الماسية الثلاثية من 13% إلى 12%، يصرف عائدها كل 3 أشهر، بينما انخفضت الفائدة على الشهادة الذهبية الثلاثية من 12% إلى 10.5% ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة.

كما خفض البنك الفائدة على الشهادة ذات أجل 5 سنوات من 12% إلى 10.5% ويصرف العائد عليها شهريا.

بينما انخفضت الفائدة بنسبة 1.5% على جميع حسابات التوفير العادية، و1% على حساب التوفير الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يصدر البنك ثلاثة أنواع من حسابات التوفير تتراوح بين عادي، ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويصرف العائد كل 3 أشهر على جميع الحسابات.

أولا: حساب التوفير العادي المقسم إلى 5 شرائح:

1- من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تراجعت الفائدة إلى 7.25% بدلا من 8.75%.

2- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: تراجعت الفائدة إلى 7.5% بدلا من 9%.

3- من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تراجعت الفائدة إلى 8% بدلا من 9.5%.

4- من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه: تراجعت الفائدة إلى 9% بدلا من 10.5%.

5- فوق 3 ملايين جنيه: تراجعت الفائدة إلى 10% بدلا من 11.5%.

ثانيا: حساب التوفير الاستثماري التجاري: تراجعت الفائدة إلى 8% بدلا من 9.5%.

ثالثا: حساب التوفير الاستثماري الإسلامي: تراجعت الفائدة إلى 7.25% من 8.25%.