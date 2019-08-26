بنسب تصل إلى 3%.. التجاري الدولي يخفض الفائدة على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك التجاري الدولي "CIB" في اجتماع لجنة الأصول والخصوم أمس خفض الفائدة بين 0.75% إلى 3% على حساب التوفير ذو الشرائح وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي.

وقرر البنك التجاري الدولي الإبقاء على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية دون تغيير لتبقي عند 10.5% على العائد الشهري و11% على العائد الربع السنوي أو 11.25% علي العائد النصف سنوي و11.5% على السنوي.

ويقسم البنك حساب التوفير إلى 15 شريحة مختلفة تتباين بينهم نسبة الفائدة حسب حجم الشريحة ودورية صرف العائد، وكلما ارتفع حجم حساب العميل وصعد إلى الشريحة الأعلى يحظى بفائدة مرتفعة.

ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالبنك من 20 ألف جنيه بينما يبدأ البنك في احتساب فائدة على رصيد حساب التوفير الذي يتجاوز 20 ألف جنيه وإذا قل رصيد العميل عن 20 ألف جنيه يتم احتساب غرامة شهرية من البنك على العميل.

وكانت نسبة الخفض الأكبر في الفائدة في الشريحة التي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، حيث انخفضت نسبة الفائدة عليها 3%.

ونعرض مصراوي في الجدول التالي سعر الفائدة على شرائح حساب التوفير كما هو موضح على الموقع الإلكتروني للبنك: