أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى، وذلك في ثاني أيام تداول العملات بالبنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وخفض بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

فيما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.