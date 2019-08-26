البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14300 نقطة، وهي ثاني جلسة بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.05% بنهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 14340 نقطة، رغم صعوده في أول التعاملات بنحو 1%.

وأرجع أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إغلاق البورصة على ارتفاع طفيف أمس، رغم خفض أسعار الفائدة بأن قرار الخفض جاء متزامنًا مع اضطرابات في السوق الأمريكية وتحقيقها خسائر خلال الجلسات الماضية، مما أثر على السوق المصري.

"من سوء الحظ أن توقيت خفض الفائدة تزامن مع الاضطرابات في السوق الأمريكي والخلاف بين الولايات المتحدة والصين"، بحسب زكريا.

ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد قرار الخفض إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الأخرى ومنها البورصة، خاصة في ظل التوقعات باستئناف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وهوت الأسهم الأمريكية في آخر تعاملات الأسبوع الماضي بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وتوقع زكريا، أن يشهد السوق المصري إيجابيات قرار خفض الفائدة بمجرد هدوء الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق الأمريكي.