الأسهم الأوروبية تهوي بسبب الحرب التجارية

القاهرة: وكالات:

قادت أسهم التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع فرار المستثمرين من الأصول العالية المخاطر بعد تبادل جديد للضربات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على جولة جديدة من الرسوم الصينية بفرضه رسوما إضافية نسبتها خمسة بالمئة على سلع صينية مستهدفة بقيمة نحو 550 مليار دولار وطلب من الشركات الأمريكية نقل عملياتها من الصين.

ولكن بدا يوم الأحد أن ترامب تراجع عن تهديده بإصدار تعليمات للشركات الأمريكية بالخروج من الصين.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.51% بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش وكانت أحجام التداول ضعيفة بسبب عطلة في بريطانيا.

وكانت التراجعات في الأسواق واسعة النطاق، وتكبدت شركات التكنولوجيا الأكثر انكشافا على الرسوم أكبر الخسائر إذ فقد مؤشر القطاع 1.02%.