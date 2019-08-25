"العربي الأفريقي" يثبت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

كتبت منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك العربي الأفريقي الدولي، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنك قررت خلال اجتماعها اليوم الأحد، الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت، وحسابات التوفير، والودائع دون تغيير.

ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وأضاف المصدر إلى أن لجنة "الأليكو" قررت تثبيت الفائدة على هذه الأوعية بالبنك العربي الأفريقي لحين دراسة السوق والمنافسين، ومستويات السيولة وتكلفة الأموال بالبنك.

ويقدم البنك العربي الأفريقي شهادة ادخارية بعائد ثابت لأجل 3 سنوات تمنح 11.75% للعائد الشهري، أو 11.875% للعائد ربع السنوي، أو 12.25% للعائد نصف السنوي، أو 12.5% للعائد السنوي.

ويطرح البنك حساب توفير تحت اسم "جولدن" مقسم إلى خمس شرائح يتراوح العائد عليها بين 9% و12.5%، حيث تتدرج الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد.