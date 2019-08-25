البنك الأهلي يرجئ حسم مصير الفائدة على "التوفير" والودائع لآخر الأسبوع

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنك، قررت إرجاء حسم مصير الفائدة على حسابات التوفير والودائع إلى نهاية الأسبوع الجاري، للمزيد من دراسة السوق وتكلفة الأموال بالبنك، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

وكانت اللجنة اجتمعت اليوم لبحث مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية في البنك الأهلي، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وكان البنك الأهلي قرر خفض الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بنسبة 1%، وذلك عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 14% للتي يصرف عائدها شهريا، وإلى 14.25% للتي يصرف عائدها بشكل ربع سنوي، وفقا لما قاله أبو الفتوح لمصراوي في وقت سابق.

كما أعلن بنك الاستثمار القومي خفض العائد على الشهادة التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي لأجل سنة بنسبة 1% إلى 14.75% بدلا من 15.75%، يصرف عائدها شهريا.

كما قرر البنك الأهلي، في وقت سابق، خفض الفائدة على الشهادة متغيرة العائد لتسجل 14.5% مقابل 16%، يصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.