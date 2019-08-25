الاتصالات تفتتح مركزا لخدمة عملاء أورنج بالمنطقة التكنولوجية في أسيوط

كتب- محمد علاء الدين:

افتتحت، اليوم الأحد، وزارة الاتصالات مركز خدمة عملاء شركة أورنج بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، وفقا لبيان من الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها مسؤولون بوزارة الاتصالات لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، ومتابعة التطورات في البرامج التي تقدمها الوزارة لبناء قدرات وصقل مهارات شباب الصعيد في مختلف التخصصات التكنولوجية وتوفير فرص عمل متميزة لهم.

وشهد مسؤولو الوزارة بدء التشغيل الفعلي لعمليات المركز من خلال الكوادر المصرية المتميزة والتي تم اختيارها وتدريبها بعناية؛ حيث نفذت الشركة برنامجا تدريبيا لتنمية مهاراتهم الشخصية، وتدريبهم على التعامل مع منتجات وخدمات الشركة والمعلومات الفنية عن الأنظمة الخاصة بها.

وتهدف الشركة إلى تدريب ١٠٠٠ متدرب خلال أول ثلاث سنوات على أن يتم تعيين ٦٠٠ من المتدربين، ومن المقرر أن تشارك معامل "أورنچ لاب" المتخصصة في مجال الأبحاث والتطوير في توفير برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب وخريجي الجامعات في الصعيد للعمل في سوق الاتصالات والبرمجيات الحديثة في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

وقالت وزارة الاتصالات إنه يجري التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لتنمية الكوادر الشابة وصقل مهاراتها بما يؤهلها لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، وتمكين الشباب من إنتاج القيمة المضافة.

وأضافت الوزارة أن مشروع المناطق التكنولوجية يدعم الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة في تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عادلة لبناء القدرات والتوظيف للشباب في مختلف المحافظات لاسيما في صعيد مصر.

وقال ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، إن الشركة مستمرة في استراتيجيتها للاستثمار في الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها لاستخدام أرقى التكنولوجيات الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل المحلية لأبناء الصعيد والخريجين الجدد.

يذكر أن افتتاح المركز الجديد يأتي تنفيذا لاتفاقية التعاون التي وقعتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة "أورنج مصر" في يناير الماضي، والتي تعهدت الشركة بموجبها بتوسيع نطاق عملياتها في صعيد مصر.