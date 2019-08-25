بعد خفض الفائدة.. الدولار يتراجع أمام الجنيه في 5 بنوك

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى، وذلك في أول أيام تداول العملات بالبنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

وانخفض سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والتعمير والإسكان 3 قروش، إلى 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول قرشين، إلى 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وخفض بنك البركة سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا، إلى 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.