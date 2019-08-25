"سيكو" تتفق مع "واحات السيليكون" على إضافة خط إنتاج بمصنعها في أسيوط

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"، عقدا جديدا مع شركة واحات السيليكون؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة "سيكو للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت، في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

ووقع العقد كلٌ من سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون، ومحمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون "Sico".

وبحسب بيان صحفي لوزارة الاتصالات اليوم، أجرى مسئولون في الوزارة جولة تفقدية داخل مصنع سيكو للاطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية في إطار التوسعات الجديدة.

وأكدت الوزارة أهمية إتاحة فرص التدريب للشباب لإطلاق إبداعاتهم؛ مشيرة إلى أن التوسع وإضافة خط إنتاج جديد للمصنع لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير يدل على أن المنتج المصري قادر على المنافسة والحصول على حصة تسويقية متميزة.

وقالت وزارة الاتصالات إن هناك رغبة لدى بعض الدول الأفريقية في محاكاة هذه التجربة مما يدل على ريادة مصر في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني.

وقال سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون، إن التوسعات التي يشملها التعاقد الجديد تأتي تتويجا للنجاح التي حققتها منتجات شركة "سيكو" في السوق المصرية والأفريقية خلال الفترة القصيرة الماضية.

وأكد الملاح التزام "واحات السيليكون" بتوفير كافة الإمكانات وتجهيزات البنية التحتية اللازمة للتوسعات التي تعتزم شركة "سيكو" تنفيذها بما سيعود بالفائدة في النهاية على الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب من أهالي الصعيد.

يذكر أن مصنع سيكو يعمل به حاليا أكثر من 1000 عامل وموظف ينتج قرابة المليون من أجهزة المحمول والتابلت سنويا، ومن المنتظر أن تصل مساحة المصنع بعد التوسعات الجديدة إلى 10 آلاف متر مربع، وأن يسهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب في صعيد مصر.

و"واحات السيليكون" هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مناطق العلوم والتكنولوجيا في جميع محافظات مصر.