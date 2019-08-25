  • عاجل:وصول ريهام سعيد للتحقيق معها بـ"الأعلى للإعلام"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    كليوباترا تتفق على تجديد وتشغيل مستشفى النهضة ببني سويف بـ 360 مليون جنيه

    03:20 م الأحد 25 أغسطس 2019
    كليوباترا تتفق على تجديد وتشغيل مستشفى النهضة ببني سويف بـ 360 مليون جنيه

    كليوبترا

    كتبت- شيرين صلاح:

    أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع جامعة النهضة للتعليم والإدارة وشركة تعليم الخدمات الإدارة، لإنشاء وتشغيل أول مستشفى تابعة لكليوباترا في محافظة بني سويف، باستثمارات حوالي 360 مليون جنيه.

    وبحسب بيان أرسلته شركة مستشفى كليوباترا للبورصة المصرية اليوم، فإن المشروع يهدف إلى تجديد وتوسيع مستشفى النهضة في بني سويف بطاقة استيعابية تبلغ 198 سريرًا.

    ومن المقرر أن تخدم المستشفى هيئة أعضاء التدريس وطلاب كلية الطب بجامعة النهضة، وتوفر الخدمات الطبية لحوالي ثلاثة ملايين نسمة من سكان المحافظة والمناطق المحيطة، على أن يتم تحويل الحالات الحرجة إلى شبكة المستشفيات التابعة للشركة كليوباترا بالقاهرة.

    ووفقا للبيان، تصل إجمالي قيمة استثمارات مستشفى كليوباترا في المشروع الجديد إلى حوالي 360 مليون جنيه.

    وقالت الشركة إنه تم الانتهاء من إعداد التصاميم التصويرية والتخطيطة للمشروع الجديد، حيث تضم المستشفى 5 غرف عمليات و198 سريرًا.

    وتستعد حاليًا شركة مستشفى كليوباترا لبدء أعمال الإنشاء على أن يتم تشغيل المستشفى بحلول الربع الأخير من عام 2020.

    وتعتبر شركة كليوباترا أكبر مجموعة مسشتفيات في القطاع الخاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة لها في السوق المصري، بحسب البيان.

    مستشفى كليوباترا مستشفى النهضة بني سويف جامعة النهضة للتعليم والإدارة

    الخبر التالى:

    اضطرابات الأسواق العالمية تحرم البورصة من مكاسب خفض الفائدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان