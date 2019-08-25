كليوباترا تتفق على تجديد وتشغيل مستشفى النهضة ببني سويف بـ 360 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع جامعة النهضة للتعليم والإدارة وشركة تعليم الخدمات الإدارة، لإنشاء وتشغيل أول مستشفى تابعة لكليوباترا في محافظة بني سويف، باستثمارات حوالي 360 مليون جنيه.

وبحسب بيان أرسلته شركة مستشفى كليوباترا للبورصة المصرية اليوم، فإن المشروع يهدف إلى تجديد وتوسيع مستشفى النهضة في بني سويف بطاقة استيعابية تبلغ 198 سريرًا.

ومن المقرر أن تخدم المستشفى هيئة أعضاء التدريس وطلاب كلية الطب بجامعة النهضة، وتوفر الخدمات الطبية لحوالي ثلاثة ملايين نسمة من سكان المحافظة والمناطق المحيطة، على أن يتم تحويل الحالات الحرجة إلى شبكة المستشفيات التابعة للشركة كليوباترا بالقاهرة.

ووفقا للبيان، تصل إجمالي قيمة استثمارات مستشفى كليوباترا في المشروع الجديد إلى حوالي 360 مليون جنيه.

وقالت الشركة إنه تم الانتهاء من إعداد التصاميم التصويرية والتخطيطة للمشروع الجديد، حيث تضم المستشفى 5 غرف عمليات و198 سريرًا.

وتستعد حاليًا شركة مستشفى كليوباترا لبدء أعمال الإنشاء على أن يتم تشغيل المستشفى بحلول الربع الأخير من عام 2020.

وتعتبر شركة كليوباترا أكبر مجموعة مسشتفيات في القطاع الخاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة لها في السوق المصري، بحسب البيان.