292 مليون جنيه أرباح البنك المصري الخليجي في النصف الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفع صافي ربح البنك المصري الخليجي EG Bank إلى 291.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 269.2 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وبحسب نتائج الأعمال المجمعة للبنك المرسل للبورصة المصرية، ارتفع صافي أرباح البنك في الربع الثاني من العام الجاري إلى 145 مليون جنيه مقابل 133.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحقق البنك المصري الخليجي صافي دخل من العائد بلغ 909.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 861.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما بلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الثاني من العام الجاري 455.4 مليون جنيه مقابل 425.1 مليون جنيه في الفترة المثيلة من عام 2018.

وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق البنك 127.4 مليون جنيه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 106.8 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وفي الربع الثاني من العام الجاري بلغ صافي الدخل من الأتعاب و العمولات نحو 51.5 مليون جنيه مقابل 48.5 مليون جنيه في الفترة المثيلة من 2018.