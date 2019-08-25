نيفين المسيري تغادر منصبها بالبنك الأهلي المتحد الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن نيفين المسيري العضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد ستغادر منصبها رسميا الشهر المقبل.

وكانت نيفين بدأت العمل في القطاع المصرفي في البنك التجاري الدولي عام 1981 فى إدارة العمليات المصرفية والفروع والتجزئة المصرفية لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت إلى إدارة الائتمان في البنك ذاته، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لمنصب رئيس قطاع الائتمان بين 2005 و2010.

وساهمت في تأسيس والإشراف على تنظيم برنامج "سيدات تقود المستقبل" عام 2017، بالتعاون مع البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، ومنتدى الخمسين.

كما جاء اسمها في المركز 30 ضمن قائمة " أكثر 100 سيدة تأثيرًا في الشرق الأوسط" لعام 2018 من قبل مجلة "فوربس الشرق الأوسط".

ونيفين المسيري حاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة القاهرة.