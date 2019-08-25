اتحاد البنوك يدعو أعضاءه للاجتماع مع غرفة الذهب لبحث مشاكلهم التمويلية

كتبت منال المصري:

قالت مصادر مصرفية اليوم الأحد لمصراوي إن اتحاد البنوك وجه خطابا للبنوك بعقد اجتماع مع غرفة الذهب الشهر المقبل لبحث مطالب تجار وصناع الذهب التمويلية من البنوك وأهم التحديات التي يواجهونها في الحصول على تمويلات من الجهاز المصرفي.

وكان مصراوي نشر في يونيو الماضي إن البنك المركزي وجه خطابا للبنوك يؤكد فيه أنه لا يمنع البنوك من تمويل صناع الذهب أو العاملين في هذا المجال وذلك يأتي بعد مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب شكوى مقدمة من تجار الذهب بعدم السماح للبنوك بالتعامل ومنح قروض لصناع وتجار الذهب والعاملين بهذا المجال.

وأكدت المصادر على أن الاجتماع المقبل سيكون استكمالا للاجتماع الذي تم عقده الإثنين الماضي باتحاد البنوك بحضور ١٢ بنكًا وأعضاء غرفة الذهب للخروج بتوصيات محددة للبنوك بزيادة التعاون بين الطرفين.

وأكد المركزي في خطابه للبنوك أن صناعة الذهب تعد صناعة مثل باقي الصناعات يحق لها الحصول على قروض من البنوك وذلك طبقا للضوابط الائتمانية.

وذكر أن صناعة الذهب يمكن صرف القروض لها سواء لشراء آلات أو معدات أو غيرها من الأغراض المتعلقة بهذه الصناعة، أخذا في الاعتبار أن البنوك لها كامل الحرية في اتخاذ قرار منح أو عدم منح الائتمان وفقا للدراسة الائتمانية.