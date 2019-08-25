كيف تحصل على راوتر VDSL من المصرية للاتصالات بنظام الاشتراك الشهري

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات نظام الاشتراك الشهري لاستخدام أجهزة راوتر VDSL مقابل 5 جنيهات شهريا، للتسهيل على العملاء لاقتناء أجهزة الراوتر التي تدعم سرعات الإنترنت العالية.

وأعادت الشركة المصرية للاتصالات هيكلة سرعات الإنترنت لتطرح سرعات عالية تبدأ من 30 ميجابت في الثانية وتصل حتى 100 ميجابت في الثانية.

وتدعم أجهزة راوتر VDSL السرعات الفائقة للإنترنت المنزلي، وهو أسرع في عمليات التحميل والرفع من أجهزة ADSL بخمس أضعاف، وتدعم أجهزة الراوتر VDSL سرعات حتى 100 ميجابت في الثانية.

ويشرح مصراوي في الستور التالية طريقة الحصول على الراوتر بنظام الاشتراك الشهري وكيفية الاشتراك.

طريقة الحصول على الراوتر

قال موظف بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات إنه يمكن للعميل التوجه للسنترال التابع له للحصول على الراوتر، أو من خلال أقرب فرع خدمة عملاء تابع للشركة المصرية للاتصالات بشرط أن يكون متاح في هذا الفرع خدمات الدعم الفني.

وتشترط الشركة توافر أصل بطاقة الرقم القومي أو من ينوب عنه بأصل بطاقة المشترك الأصلي، وأصل بطاقة المستلم، وأصل إيصال دفع قيمة الراوتر.

قيمة الاشتراك

يسدد العميل اشتراك شهري بقيمة 5 جنيهات بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك طوال فترة استخدامه للراوتر.

هل تصلح الشركة الراوتر؟

الشركة تلتزم بتغيير الراوتر في حالة وجود أي عيوب فنية أو عيوب صناعة (غير ناتجة عن سوء استخدام) بدون مقابل في أي وقت.

ماذا يحدث إذا قرر العميل الاستغناء عن الراوتر؟

يقوم العميل بارجاع جهاز الراوتر للشركة دون أية أعباء مالية إضافية، وستوقف الشركة إضافة قيمة إيجار الراوتر على الفاتورة.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات طرحت راوتر VDSL، الشهر الماضي تماشيًا مع خطتها لإتاحة سرعات جديدة للإنترنت الأرضي.

ويبلغ سعر راوتر VDSL حوالي 400 جنيه، ومع بداية طرحه خفضت الشركة سعره 50% بمناسبة إطلاق السرعات الجديدة.