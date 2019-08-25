أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

رئيس بنك مصر: خفض الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير والودائع

02:05 م الأحد 25 أغسطس 2019
رئيس بنك مصر: خفض الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير والودائع

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الإليكو" بالبنك، قررت خلال اجتماعها اليوم الأحد، خفض أسعار الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير، والودائع.

وأضاف الإتربي، أنه تم تعديل أسعار العوائد بالعملة المحلية على هذه المنتجات، كالتالي:

- تخفيض أسعار العائد على الودائع لأجل من شهر حتى أقل من 3 أشهر بنسبة 1%.

- تخفيض أسعار العائد على الودائع لأجل من 3 أشهر حتى أقل من سنتين بنسبة 1.5%.

- تخفيض أسعار العائد على حساب التوفير بكافة دورياته وشرائحه بنسبة 1%.

- تخفيض الشهادات التراكمية بنسبة 1%.

وكان البنك أعلن قراره في وقت سابق من اليوم، خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات الأجل 3 سنوات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وتراجعت الفائدة على شهادة بنك مصر الثلاثية إلى 14% مقابل 15% قبل الخفض، والتي يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.

كما خفض البنك الفائدة 1.5% على حساب "يوم بيوم" لكبار العملاء.

محمد الإتربي بنك مصر حساب التوفير الودائع أسعار الفائدة

الخبر التالى:

كيف تحصل على راوتر VDSL من المصرية للاتصالات بنظام الاشتراك الشهري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان