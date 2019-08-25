رئيس بنك مصر: خفض الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير والودائع
كتبت- منال المصري:
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الإليكو" بالبنك، قررت خلال اجتماعها اليوم الأحد، خفض أسعار الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير، والودائع.
وأضاف الإتربي، أنه تم تعديل أسعار العوائد بالعملة المحلية على هذه المنتجات، كالتالي:
- تخفيض أسعار العائد على الودائع لأجل من شهر حتى أقل من 3 أشهر بنسبة 1%.
- تخفيض أسعار العائد على الودائع لأجل من 3 أشهر حتى أقل من سنتين بنسبة 1.5%.
- تخفيض أسعار العائد على حساب التوفير بكافة دورياته وشرائحه بنسبة 1%.
- تخفيض الشهادات التراكمية بنسبة 1%.
وكان البنك أعلن قراره في وقت سابق من اليوم، خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات الأجل 3 سنوات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
وتراجعت الفائدة على شهادة بنك مصر الثلاثية إلى 14% مقابل 15% قبل الخفض، والتي يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.
كما خفض البنك الفائدة 1.5% على حساب "يوم بيوم" لكبار العملاء.
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