رئيس بنك مصر: خفض الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير والودائع

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الإليكو" بالبنك، قررت خلال اجتماعها اليوم الأحد، خفض أسعار الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير، والودائع.

وأضاف الإتربي، أنه تم تعديل أسعار العوائد بالعملة المحلية على هذه المنتجات، كالتالي:

- تخفيض أسعار العائد على الودائع لأجل من شهر حتى أقل من 3 أشهر بنسبة 1%.

- تخفيض أسعار العائد على الودائع لأجل من 3 أشهر حتى أقل من سنتين بنسبة 1.5%.

- تخفيض أسعار العائد على حساب التوفير بكافة دورياته وشرائحه بنسبة 1%.

- تخفيض الشهادات التراكمية بنسبة 1%.

وكان البنك أعلن قراره في وقت سابق من اليوم، خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات الأجل 3 سنوات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وتراجعت الفائدة على شهادة بنك مصر الثلاثية إلى 14% مقابل 15% قبل الخفض، والتي يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.

كما خفض البنك الفائدة 1.5% على حساب "يوم بيوم" لكبار العملاء.