بعد خفضها 1.5%.. ما توقعات بنوك الاستثمار لمستقبل الفائدة حتى آخر 2020؟

كتب- مصطفى عيد:

توقعت 3 بنوك استثمار أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بين 2 و5% خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي استئناف دورة تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% يوم الخميس الماضي، لتسجل 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3.5% و5% خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2020.

وأضافت رضوى أنها تتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% مرة أخرى خلال عام 2019، على أن يخفضها بنسبة بين 2 و3.5% في عام 2020.

ويتوقع بنك استثمار بلتون، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 4% خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020.

وقال بلتون، في تقرير له أمس السبت، "نرى فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020".

وأضاف: "نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020".

وتابع بلتون: "هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة في رؤيتنا. ولكننا ما زلنا نتوقع خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود".

وتوقع بنك استثمار برايم أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 2 و3% خلال عام 2020، مرهنا حدوث خفض جديد لها في 2019 بتطورات عدة عوامل.

وقال برايم في تقرير له أمس السبت، "توقعنا في السابق خفض 100-200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2019، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية".

وأشار إلى أن من أبرز هذه التطورات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة، مرحجا أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل نهاية تدابير الضبط المالي.

وتابع برايم: "غير أننا مازلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 - 300 نقطة أساس في عام 2020".