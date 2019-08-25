أول مزاد للقطن.. القابضة للغزل تشتري القنطار بـ 2100 جنيه

كتبت - شيماء حفظي:

نظمت الشركة القابضة للغزل والنسيج اليوم الأحد أول مزاد علني لشراء القطن من الفلاحين وفقا للمنظومة الجديدة لتداول القطن التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام هذا الموسم للتطبيق التجريبي في محافظتي بني سويف والفيوم.

وقالت عزة رشوان رئيسة مجلس إدارة شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان لمصراوي إن الشركة اشترت القطن المعروض في المزاد بعدما عزفت شركات القطاع الخاص عن المزايدة.

وافتتحت الشركة المزاد على سعر أساس 2100 جنيه للقنطار من قطن جيزة 95 لكن الشركات لم تزايد على هذا السعر وتطبيقا بالذات النظام الجديد فإن الشركة القابضة ملزمة بشراء القطن من خلال شركة الوادي التابعة لها والمسؤول عن مراكز التجميع بحسب ما قالته عزة.

وأوضحت عزة أن شركات القطاع الخاص العاملة في تجارة القطن تكاتفت لعدم المشاركة في المزاد من أجل إفشال النظام الجديد لكن الشركة القابضة قادرة على تغطية المزادات.

وأوضحت أن السعر الذي تم بيع القطن به اليوم أنقذ الفلاحين من الاستغلال الذي كان ينتظرهم من التجار.

"التجار لديهم قطن راكد من الموسم الماضي وكان هناك اتفاق على أن يشتروا من المزارعين بسعر 1500 جنيه للقنطار وهذا لم يحدث بفضل النظام الجديد" بحسب غزة.

وطرحت الشركة مزادا في مركزي تجميع بالفيوم على 228 كيس قطن بالإضافة إلى 210 أكياس في بني سويف.