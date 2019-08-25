أرباح بنك SAIB ترتفع بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، ارتفاع صافي أرباحه بنحو 79% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك، التي المرسلة للبورصة اليوم الأحد، سجل البنك صافي أرباح في النصف الأول من العام الجاري بقيمة نحو 6.9 مليون دولار مقابل 3.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق البنك صافي دخل من العائد بقيمة 32.2 مليون جنيه دولار مقابل 34.7 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2018.

وتراجع صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو12.7 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار.

وتراجع صافي أرباح البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 82.3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وسجل صافي أرباح البنك نحو 6.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 3.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.