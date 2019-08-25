% 110 زيادة في مبيعات سيراميك الجوهرة خلال الربع الثاني من العام

كتب- محمد علاء الدين:

حققت شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" زيادة في المبيعات قدرها 110% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد ارتفعت مبيعات سيراميكا الجوهرة إلى 304.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 251.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحقق الشركة صافي أرباح بقيمة 11.7 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 5.7 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 131%.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية: "نتوقع تحسنًا طفيفًا في تسليمات المشروعات واستمرار الضغوط التضخمية على المستهلك خلال الربع الرابع من العام الجاري".

وأضافت الشركة أنها تنوي العمل على زيادة مبيعات التصدير بما يتيح العودة لمستويات التصدير المحققة سابقا.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" 255.2 مليون جنيه موزعين على 51.05 مليون سهم.