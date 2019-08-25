5 % تراجعاً في أرباح ايجيترانس خلال النصف الأول من العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

حققت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) تراجعًا في الأرباح بنسبة 5.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب ملخص نتائج الأعمال المجمعة الذي أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد، تراجع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول للعام الجاري لتسجل 23.7 مليون جنيه، مقابل 24.9 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة تحقيقها نموًا في الإيرادات قدره 25.7% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المثيلة من 2018.

وحققت ايجيترانس إيرادات بقيمة 156 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 124.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

يذكر أن صافي أرباح الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ارتفع بنسبة 26.9% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 17.6 مليون جنيه مقابل 13.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42.8% لتصل إلى 89 مليون جنيه.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.