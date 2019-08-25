10.4 % ارتفاعًا في أرباح عبور لاند خلال النصف الأول من العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفعت أرباح شركة عبور لاند لتصنيع منتجات الألبان بنسبة 10.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد.

وبلغ صافي أرباح الشركة 127.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 115.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة مبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 611.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة ب 671.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بتراجع في المبيعات بقيمة 59.5 مليون جنيه.

فيما بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 74.3 مليون جنيه مقابل 64.5 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وكانت الجمعية العامة للشركة وافقت في مايو الماضي، على افتتاح فرع جديد بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، بالإضافة إلى افتتاح مخازن جديدة للشركة بالأقصر وأسوان.

وتعمل شركة عبور لاند في مجال تصنيع منتجات الألبان بما في ذلك التعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشدة والزبدة الطبيعية وجميع أنواع الجبن الأبيض والجبن الجاف والجبن المطبوخ، وجميع أنواع الزبادي، بالإضافة إلى أي صناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الأيس كريم وعصائر الفاكهة الطبيعية.