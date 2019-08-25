بنك مصر يخفض الفائدة 1.5% على حساب كبار العملاء "VIB"
كتبت منال المصري:
قرر بنك مصر خفض الفائدة 1.5% على حساب يوم بيوم لكبار العملاء "VIB" اليوم الأحد تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5%.
ويقسم بنك مصر حساب كبار العملاء إلى خمس شرائح ويبلغ الحد الأدنى للشريحة الأولى مليون جنيه وتتباين الفائدة بين شرائح الحساب حيث تزيد الفائدة مع زيادة حجم الشريحة كالتالي:
الشريحة الأولى من ( مليون جنيه إلى مليوني جنيه) انخفضت الفائدة من 7.25% إلى 5.75%.
والشريحة الثانية من مليوني جنيه إلى 10 ملايين جنيه تراجعت الفائدة من 7.75% إلى 6.25%.
والشريحة الثالثة من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه تراجعت من 8.25% إلى 6.75%.
والشريحة الرابعة من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه انخفضت من 8.75% إلى 7.25%.
والشريحة الخامسة والأخيرة فوق 100 مليون جنيه تراجعت من 10% إلى
8.5%.
وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% ووصلت أسعار الفائدة بعد القرار إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
-
173
-
157
-
120
-
102
-
83
-
80
-
63
-
61
-
57
-
52