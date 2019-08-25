بنك مصر يخفض الفائدة 1.5% على حساب كبار العملاء "VIB"

كتبت منال المصري:

قرر بنك مصر خفض الفائدة 1.5% على حساب يوم بيوم لكبار العملاء "VIB" اليوم الأحد تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5%.

ويقسم بنك مصر حساب كبار العملاء إلى خمس شرائح ويبلغ الحد الأدنى للشريحة الأولى مليون جنيه وتتباين الفائدة بين شرائح الحساب حيث تزيد الفائدة مع زيادة حجم الشريحة كالتالي:

الشريحة الأولى من ( مليون جنيه إلى مليوني جنيه) انخفضت الفائدة من 7.25% إلى 5.75%.

والشريحة الثانية من مليوني جنيه إلى 10 ملايين جنيه تراجعت الفائدة من 7.75% إلى 6.25%.

والشريحة الثالثة من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه تراجعت من 8.25% إلى 6.75%.

والشريحة الرابعة من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه انخفضت من 8.75% إلى 7.25%.

والشريحة الخامسة والأخيرة فوق 100 مليون جنيه تراجعت من 10% إلى

8.5%.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% ووصلت أسعار الفائدة بعد القرار إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.