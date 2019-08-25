بنك مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات
كتبت- منال المصري:
قال مسؤول بخدمة العملاء في بنك مصر إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال ثلاث سنوات اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
وبحسب ما ذكره مسؤول خدمة العملاء لمصراوي تراجعت الفائدة على شهادة إلى 14% مقارنة 15% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.
وكان البنك الأهلي سارع بخفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات عقب قرار البنك المركزي الخميس الماضي بحسب تصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.
وانخفضت شهادة الاستثمار في البنك الأهلي لتسجل 14.75% بدلًا من 15.75% يصرف عائدها شهريا لمدة عام.
وتراجعت الفائدة في البنك الأهلي على الشهادات الادخارية ذات آجال ثلاث سنوات لتنخفض من 15% إلى 14% يصرف عائدها شهريا بينما تراجعت الفائدة على الشهادة التي يصرف عائدها كل 3 أشهر إلى 14.25% من 15.25%.
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