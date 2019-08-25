السويس للأسمنت ترفض بيع أفران مصنع طره القديمة لعدم مناسبة السعر

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويس للأسمنت اليوم الأحد إنها رفضت نتيجة المزاد الخاصة ببيع الأفران القديمة الخاصة بمصنع طره التابع لشركة أسمنت بورتلاند طره، نظرًا لعدم الوصول إلى السعر المناسب.

وأضافت الشركة في بيان مرسل للبورصة أن المزاد عقد أمس لبيع الأفران القديمة بمصنع الخاصة بمصنع طره، المتوقف عن العمل منذ عام 2013.

وبحسب الشركة فإنها من المقرر أن يتم إعادة طرح الأفران للبيع في وقت لاحق لم يحدد موعده بعد.

وأضافت الشركة أنها باعت خلال المزاد خردة خاصة بباقي شركات المجموعة بحوالي 7.6 مليون جنيه.