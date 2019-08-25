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    إعمار توقع عقدا مع أرابتك لإنشاء مجتمعين عمرانيين في المقطم بـ 1.8 مليار جنيه

    10:44 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    إعمار توقع عقدا مع أرابتك لإنشاء مجتمعين عمرانيين في المقطم بـ 1.8 مليار جنيه

    إعمار مصر

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة إعمار مصر للتنمية اليوم الأحد إنها تعاقدت مع شركة أرابتك للإنشاءات لإنشاء مجتمعين عمرانيين جديدين في مشروع أب تاون كايرو في المقطم بقيمة 1.844 مليار جنيه.

    وأضافت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن المشروعين يتكونا من 449 وحدة سكنية من المقرر أن تبدأ أعمال المشروع على الفور.

    وبحسب البيان فإن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 1.844 مليار جنيه.

    وشركة أرابتك للإنشاءات هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة الإماراتية وهي متخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

    وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة إعمار الإماراتية، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

    شركة إعمار مصر للتنمية شركة أرابتك للإنشاءات البورصة

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