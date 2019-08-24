بلتون تتوقع استقرار أسعار الوقود مع تطبيق آلية التسعير التلقائي في أكتوبر

كتب- محمد علاء الدين:

توقعت شركة بلتون المالية القابضة استقرار أسعار الوقود خلال مراجعة الأسعار التي ستجرى في أول أكتوبر المقبل، ضمن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأرجعت مذكرة بحثية أعدتها بلتون اليوم السبت، استقرار سعر الوقود إلى عدة أسباب منها قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة وهو 67 دولارًا للبرميل.

وبدأت الحكومة في نهاية شهر يونيو الماضي، تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني هذا أن أسعار المنتجات البترولية، ستراجع بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

ومنذ بداية العام الجاري يصعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى أنه وصل إلى 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي ومصر.

وتوقعت المذكرة البحثية استمرار الضغوط على العملة المحلية، وهو ما سيساهم قيمة الجنيه، على أن يكون سعره متذبذبًا في نطاق 16-17 جنيهًا مقابل للدولار.

كما تتوقع أن يكون سعر 16 جنيهًا مقابل الدولار، هو أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه.