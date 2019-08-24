بلتون تتوقع خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

توقع شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية، اليوم السبت، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أخرى (1%) في الربع الرابع من العام الجاري.

وقالت تعليقًا على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الخميس الماضي، إنها تتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة (3%) خلال العام المقبل.

وبحسب المذكرة البحثية فإن هدوء الضغوط التضخمية، وحالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي.

وقالت بلتون "نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة في عام 2020".

وشددت بلتون على أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت يوم الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة (1.5)، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة، ما يمثل إزالة 450 نقطة من أصل 700 نقطة رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.

ووصف تقرير لبنك الاستثمار بلتون، قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 150 نقطة بالجرئ.

وقالت بلتون في تقريرها "إن القرار يفوق توقعاتنا وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة".

وترى بلتون أن القرار يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت، منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد احتواء الضغوط التضخمية، خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019.