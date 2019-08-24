بلتون: قرار المركزي بخفض الفائدة جريء ويجدد الثقة في الاستثمار

كتب- محمد علاء الدين:

وصف تقرير لبنك الاستثمار بلتون، اليوم السبت إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض 1.5%، "بالجريء".

وأضاف: "القرار يفوق توقعاتنا وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 1%".

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت يوم الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 1.5%.

وترى بلتون أن "القرار يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد رؤيتنا جول احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019".

وأرجعت بلتون ذلك إلى احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019.

وتوقعت بلتون أن تحافظ معدلات التضخم على نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% بزيادة أو نقصان 3% حتى نهاية 2020.

واستبعد تقرير بلتون حدوث ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى.

وأوضح التقرير أن خفض أسعار الفائدة يؤدي لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين.

وشددت بلتون على أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.

وبحسب بلتون لن يمثل هذا القرار ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابق عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر من 6%.