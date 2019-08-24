أسعار الذهب تقفز 13 جنيهًا بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب اليوم السبت 13 جنيهًا في الجرام تأثرًا بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 705 جنيهات مقابل 692 جنيهًا أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 604 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 805.7 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيهًا.

وأنهت أسعار الذهب الأسبوع الماضي مرتفعة 2%، مع تفسير المستثمرين كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول على أنها تميل نحو موقف تيسيري للسياسة النقدية، في حين فاقمت أحدث تعليقات للرئيس دونالد ترامب، التوترات التجارية مع الصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية أمس 1.9% إلى 1527.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثالث عشر من أغسطس، عندما سجل أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1534.31 دولار، بحسب وكالة "رويترز".