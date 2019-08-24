غرفة مواد البناء: خفض أسعار الفائدة إيجابي ويخدم الاستثمار

القاهرة- مصراوي:

قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة قرار إيجابي ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن خفض الفائدة الرئيسية 1.5% يدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة ليل الخميس للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وذلك بعد انخفاض معدلات التضخم عن المتوقع لينخفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود في السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار الدسوقي، إلى أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات كان لابد منها بعدما كان الإقتصاد المصري على حافة الهاوية.

ويرى أن القرار يثبت التوقعات السليمة وصحة البيانات والمؤشرات الدولية التي أصدرتها كبرى المؤسسات المالية للاشادة بالاقتصاد المصري.