"الضرائب" تطالب المنشآت بتسجيل فروعها بالمصلحة منعًا للتهرب الضريبي

كتب- مصطفى عيد:

ناشدت مصلحة الضرائب العامة، المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بتسجيل فروعها لدى مأمورية الضرائب التابع لها مركزها الرئيسي.

وقالت المصلحة في بيان صحفي اليوم السبت إن المصلحة لاحظت أن بعض المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة كتفي بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة والحصول على شهادة تسجيل لهذا المركز دون القيام بتسجيل الفروع، وكذلك دون الحصول على شهادة تسجيل فرع.

وأضافت أن هذا يترتب عليه مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وتعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وناشد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في البيان هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي والحصول على شهادة تسجيل فرع.

وأكد على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع ، وذلك تفاديا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.