"يوم حاسم".. بنوك عامة وخاصة تجتمع غدًا لخفض الفائدة بعد قرار المركزي

كتبت- منال المصري:

تبدأ لجان الأصول والخصوم "ألكو"- المسؤولة عن سعر الفائدة في البنوك- اجتماعات غدًا لبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض الشخصية بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة، بحسب ما قاله مصرفيون في 30 بنكًا من البنوك العامة والخاصة لمصراوي.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض الفائدة 1.5% لأول مرة من 6 أشهر

ليسجل متوسط سعر الفائدة بين14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.

وبحسب مسؤولو البنوك فإن لجان "الألكو" ستعقد اجتماعات مكثفة بداية من الغد لدراسة نسبة خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت وحسابات التوفير والودائع وجميع برامج القروض الشخصية بناءً على دراسة السوق وتكلفة الأموال ومستوى السيولة بكل بنك.

وانخفضت الفائدة مباشرة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد بالبنوك المرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض الفائدة حسب ما أعلنه مسؤول البنوك الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تتبابين قرارات البنوك حول خفض الفائدة على الأوعية الادخارية وذلك حسب تحركات بنكي الأهلي ومصر أكبر منافسين بالجهاز المصرفي وكذلك حسب وفرة السيولة من عدمها في بنك إلى آخر.

وتشمل قائمة البنوك المقرر عقد اجتماعات طارئة غدًا الأهلي المصري ومصر والقاهرة والبنك الزراعي المصري والإسكندرية وكريدي أجريكول والتجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وعوده وبلوم والكويت الوطني والمشرق وأبوظبي الأول وفيصل والبركة وHCBC والعربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان والعقاري والتنمية الصناعية ومصر إيران والمصري لتنمية الصادرات والعربي والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وقناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" والمصري الخليجي والاستثمار العربي.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قرر عقد لجنة الأصول والخصوم صباح غدًا الأحد لبحث خفض الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد 15% والذي يصرف شهريًا، وكذلك خفض الفائدة على حساب التوفير ذو الشرائح وجميع الودائع العادية أو كبار العملاء.

وأضاف لمصراوي أن البنك سيعلن عن نسبة خفض الفائدة بناءعلى تكلفة الأموال بالبنك ومستوى حجم السيولة ودراسة المنافسين بالسوق.

وهبطت الفائدة 1.5% في بنك مصر على الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير لارتباطها بسعر الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 14.5% مقارنة 16% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة ألكو بالبنك ستعقد اجتماعها غدًا أو بعد غدٍ لدراسة خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع والقروض الشخصية بالبنك.

وعقد البنك الأهلي اجتماعًا طارئ للجنة "ألكو" يوم الخميس الماضي عقب قرار البنك المركزي، وقرروا خفض الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عقب قرار البنك المركزي.

وانخفضت الفائدة على الشهادات إلى 14% مقارنة 15% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات. بينما تراجعت الفائدة على الشهادات التي يصرف عائدها ربع سنويا إلى 14.25% مقارنة بـ 15.25%.

كما هبطت الفائدة على الشهادة المتغيرة من 16% إلى 14.5% والتي يصرف عائدها ربعا سنويًا لمدة 3 سنوات، بحسب أبو الفتوح.

كما هبطت الفائدة على شهادة الاستثمار ذات آجال عام واحد والذي تصدر عن بنك الاستثمار القومي ويبيعها البنك الأهلي لتنخفض من 15.75% إلى 14.75% يصرف عائدها شهريا، بحسب ما ذكره محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن لجنة الأصول والخصوم تجتمع غدا الأحد لبحث خفض الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت وحساب التوفير والودائع بناء على دراسة السوق وتكلفة الأموال بالبنك.

ويقدم بنك القاهرة شهادة البريمو ذات العائد الثابت بفائدة 13% يصرف العائد كل ربع سنة لمدة 3 سنوات أو 13.25% يصرف عائدها كل 6 أشهر وهذه الفائدة تخضع حاليا للمراجعة بناء على قرار لجنة الكو بالبنك.

وهبطت الفائدة على شهادة البريمو ذات العائد المتغير ببنك القاهرة إلى 13.5% من 15% يصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن لجنة الألكو ستعقد اجتماعها غدًا لبحث خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير.

وأضاف القصير على أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس يبرهن على نجاح سياسة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف.

وأشار إلى أن سياسة المركزي نجحت في تراجع معدل التضخم الأساسي والعام ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال القصير إن خفض الفائدة سيساهم في زيادة دعم الاستثمارات المباشرة وتقليل أعباء تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، فإن البنك سيعقد اجتماعًا غدًا لبحث خفض الفائدة على جميع الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت وحساب التوفير بناء على دراسة السوق وتكلفة الأموال بالبنك.

وقال حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري إن البنكين سيعقدان اجتماعات مكثفة صباح غدا لبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية المختلفة بالبنك.

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