مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للإدارة والجامعة الأمريكية لتدريب موظفي الحكومة

القاهرة- مصراوي:

وقع المعهد القومي للإدارة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تدريب موظفي قسم الإرشاد الوظيفي بالمعهد على أساسيات التطوير المهني، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، إن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجهاز الحكومي بإنشاء قسم خاص بالإرشاد الوظيفي من خلال المعهد القومي للإدارة، حيث يهدف هذا القسم إلى إعداد وتنمية مهارات الكوادر المهنية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف الاستفادة من فرص التدريب ومنح الدراسات العليا التي ستساهم في رفع كفاءتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية بالجهاز الإداري.

أضافت أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي تساعد في تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري.

وأوضحت أن كل تلك البرامج التدريبية تأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع في التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث جاءت برامج بناء القدرات والتدريب كمحور رئيس في خطة الإصلاح الإدارى التي تتباها الدولة.

وقال أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة تسعد بالتعاون المشترك مع المعهد القومي للإدارة في تعزيز كفاءة موظفي قسم الارشاد الوظيفي.

وأضاف أن هذا يعد التعاون الثاني بين الجامعة والمعهد بعد مذكرة التعاون المشترك التي تم إبرامها في مايو الماضي مع قسم التعليم التنفيذي التابع لكلية إدارة الأعمال بالجامعة بهدف تدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف حاتم أن التدريب وبناء قدرات موظفي قسم الإرشاد الوظيفي يتم من خلال مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية في القاهرة والذي تأسس عام 1991 كأول مركز جامعي للخدمات المهنية في الشرق الأوسط، ليعمل على إعداد وتمكين الطلاب والخريجين لقيادة حياتهم المهنية والتعليمية عن طريق تقديم خدمات مهنية شاملة لدعم جهودهم في الإعداد لسوق العمل والتقديم للدراسات العليا.

وقال غن نشاط المركز امتد ليشارك بخبراته الفنية في مجال التوجيه المهني لتأثيث مراكز للتطوير المهني، وتنمية قدرات موظفي هذه المراكز بالجامعات الحكومية.