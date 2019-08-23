طرح صندوق "عطاء " لدعم ذوي الإعاقة للاكتتاب نهاية الشهر القادم

كتبت- ياسمين سليم:

قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم طرح وثائق اكتتاب الصندوق نهاية الشهر القادم .

وأضاف البيان، أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة، تم عرض نشرة اكتتاب صندوق عطاء وفقا لآخر المستجدات مع المستشار القانوني والهيئة العامة الرقابة المالية وعرض آخر المستجدات بخصوص العقود القانونية مع البنوك متلقية الاكتتاب.

واستعرض اللقاء مقترحات تسويق وثائق الصندوق و اعتماد ميزانية للتسويق و الدعاية، بحسب البيان.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب، إنه في إطار المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق.

وعطاء، هو صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

ويبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيه ويهدف إلى تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم برامج التدريب التحويلى لراغبي العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل و تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أوالعينية لذوي الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية ، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة و تمويل قوافل طبية للقري التي لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبه لهم.