الدولار يستقر.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل أمس الخميس 16.52 جنيه للشراء و16.62جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، وهو نفس مستوى الأسبوع الماضي.

وظل سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ثابتا ليسجل أمس الخميس 18.28 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس20 جنهيا للشراء و20.39 جنيها للبيع مقابل 19.95 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.30 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع مقابل 54.30 جنيه للشراء و54.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.40 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 4.43 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري قرشا إلى 4.29 جنيه للشراء و 4.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.