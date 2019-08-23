الذهب يسجل أول تراجع أسبوعي من بداية الشهر والجرام ينخفض 5 جنيهات بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم مقارنة بالجمعة الماضي، وهو أول تراجع أسبوعي للجرام منذ أول الشهر الجاري.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 692 جنيها مقابل 697 جنيها الجمعة الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 593 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 790 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5536 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو خمسة أشهر، إذ تسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض الأرباح قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول.

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1494.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب وكالة رويترز.



وخسر الذهب نحو 1.3% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 مارس، كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1504.40 دولار للأوقية.