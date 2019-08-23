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    تراجع يصل لـ 15 جنيها.. هبوط أسعار السمك خلال أسبوع

    02:41 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    تراجع يصل لـ 15 جنيها.. هبوط أسعار السمك خلال أسبوع

    الأسماك

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور.

    هبط سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع 15 جنيها ليتراوح بين 35 و45 جنيها مقابل 50 و58 جنيها الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 9 جنيهات ليتراوح اليوم بين 23 و 26 جنيها مقابل 32 و 35 جنيها الجمعة الماضي بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

    وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

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