زيادة الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، زاد كيلو الطماطم 50 قرشا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 2 جنيه و 4 جنيهات، والفاصوليا زادت 5 جنيهات ليتراوح بين 25 و 35 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و 4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 12 و 18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

تين برشومي بين 5 و8 جنيهات،بتراجع جنيهين.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 17 و 25 جنيها بزيادة جنيه.