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    البنك الأهلي يبحث خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع الأسبوع المقبل

    01:46 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    البنك الأهلي يبحث خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع الأسبوع المقبل

    البنك الأهلي المصري

    كتبت - منال المصري :

    قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم (الكو) ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع ذات الآجال المختلفة.

    وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس، خفض أسعار الفائدة 1.5% على الاقتراض والإيداع لأول مرة من 6 أشهر ليسجل متوسط سعر الكوريدور 14.25% على الودائع و15.25%على الإقراض مقارنة بـ 15.75% على الايداع و16.75% على الإقراض.

    وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي يصدر 4 أنواع من حسابات التوفير تشمل حساب التوفير العادي وحساب توفير المستقبل وحساب توفير المعاش ذو الجنيه المصري وحساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز.

    وأوضح أبو الفتوح، أن البنك سيحدد نسبة خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع في ضوء معدلات السيولة وتكلفة الأموال ودراسة السوق.

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