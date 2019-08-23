البريد يُخفّض سعر الفائدة 1% على حسابات التوفير

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الجمعة، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع بواقع 1% بعد قرار البنك المركزي.

وأوضح البيان، أنه سيتم خفض أسعار الفائدة في البريد اعتبارا من اليوم.

وأوضح الصغير، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل.

وأشار إلى أن إجمالي الايداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد.

ويبلغ عدد مكاتب البريد 4 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة.