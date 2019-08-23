أصحاب القروض الشخصية.. 6 فئات تستفيد من تخفيض الفائدة (انفوجرافيك)

القاهرة – مصراوي:

خفض البنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على للإقراض.

وخفض الفائدة - كأي قرار اقتصادي - له إيجابيات لدى بعض الأطراف المعنية بالقرار، وأيضا سلبيات لبعض الأطراف الأخرى.

ويستفيد من هذا القرار، 6 فئات، بينهم أصحاب القروض الشخصية، وتجار الذهب والعقارات، والحكومة، بينما يتضرر منه أصحاب الودائع.