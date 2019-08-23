بعد تخفيضها.. خريطة سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بـ 24 بنكا

كتبت - منال المصري:

انخفضت أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الكوريدور بالبنوك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس، خفض أسعار الفائدة 1.5% على الاقتراض والإيداع لأول مرة من 6 أشهر ليسجل متوسط سعر الكوريدور 14.25% على الودائع و15.25%على الإقراض مقارنة بـ 15.75% على الايداع و16.75% على الإقراض.

وترتبط الشهادات متغيرة العائد بمتوسط الفائدة في البنك المركزي تلقائيا سواء صعودا أو هبوطا حسب قرار المركزي.

وتتيح البنوك بعض المزايا على الشهادات متغيرة العائد مثل الشهادات ذات العائد الثابت في الاقتراض بضمانها أو كسر الشهادة بعد شرائها بشرط مرور 6 أشهر من تاريخ ربطها بالبنك.

ويحدد كل بنك دورية صرف الفائدة يوميا أو شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي، كما يحدد الحد الأدنى لشراء الشهادة.

وينشر مصراوي خريطة الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات آجال 3 سنوات في 24 بنكا، بعد قرار البنك المركزي كالتالي: