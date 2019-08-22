بنك الاستثمار القومي يخفض الفائدة 1% على أعلى شهادة ادخار بالسوق

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1%؜ على شهادة الاستثمار ذات الأجل عام، والتي تقدم أعلى عائد بالبنوك بداية من يوم الأحد، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقال منتصر إن الفائدة على الشهادة ذات العائد الثابت 15.75% ستنخفض إلى 14.75% ويصرف عائد الشهادة شهريا.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادات الاستثمار عبر فروع البنك الأهلي المصري.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة ١.٥٪؜ في اجتماع لجنة السياسة النقدية لأول مرة من ٦ أشهر ليسجل متوسط سعر الكوريدور ١٤.٢٥٪؜ على الودائع و١٥.٢٥٪؜ على الإقراض مقابل ١٥.٧٥٪؜ على الايداع و١٦.٧٥٪؜ على الأقراص .

وأشار منتصر إلى أن البنك قرر أيضا خفض الفائدة ١٪؜ على شهادة الاستثمار ذات أجل ٣ سنوات لتتراجع إلى ١٤٪؜ مقابل ١٥٪؜ ويصرف عائدها كل ٣ أشهر .

وأكد منتصر أن الفائدة الجديدة ستطبق على العملاء الجدد أو على استحقاق آجال الشهادات القائمة بينما العملاء القائمين الذين اشتروا الشهادات قبل قرار خفض الفائدة يستمتعون بالعائد القديم حتى انتهاء آجال الشهادة.

ويتماشى قرار بنك الاستثمار القومي مع البنك الأهلي اليوم بخفض الفائدة ١٪؜ على الشهادات الثابتة.