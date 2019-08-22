البنك الأهلي ينتظر قرار "الاستثمار القومي" لخفض الفائدة على شهادة ال 15.75%

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك لم يقرر خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أكبر عائد ثابت بالسوق والذي يبلغ 15.75% ترقبا لقرار بنك الاستثمار القومي المصدر لهذه الشهادات.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة استثمار بفائدة ١٥.٧٥٪؜ عبر فروعه نيابة عن بنك الاستثمار القومي ويبلغ أجل الشهادة عام واحد ويصرف عائدها شهريا.

وقرر البنك المركزي اليوم خفض الفائدة ١.٥٪؜ في اجتماع لجنة السياسة النقدية لأول مرة من ٦ أشهر ليسجل متوسط سعر الكوريدور ١٤.٢٥٪؜ على الإيداع و١٥.٢٥٪؜ على الإقراض مقابل ١٥.٧٥٪؜ على الإيداع و١٦.٧٥٪؜ على الإقراض.