البنك الأهلي ينتظر قرار "الاستثمار القومي" لخفض الفائدة على شهادة ال 15.75%
كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك لم يقرر خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أكبر عائد ثابت بالسوق والذي يبلغ 15.75% ترقبا لقرار بنك الاستثمار القومي المصدر لهذه الشهادات.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة استثمار بفائدة ١٥.٧٥٪ عبر فروعه نيابة عن بنك الاستثمار القومي ويبلغ أجل الشهادة عام واحد ويصرف عائدها شهريا.
وقرر البنك المركزي اليوم خفض الفائدة ١.٥٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية لأول مرة من ٦ أشهر ليسجل متوسط سعر الكوريدور ١٤.٢٥٪ على الإيداع و١٥.٢٥٪ على الإقراض مقابل ١٥.٧٥٪ على الإيداع و١٦.٧٥٪ على الإقراض.
-
161
-
142
-
115
-
115
-
92
-
81
-
74
-
60
-
44
-
44